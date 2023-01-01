Макслайн - Ислочь 23 Июля прямая трансляция
23 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Макслайн - Ислочь, которое состоится 23 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Макслайн
Рогачёв
Ислочь
Минский район
История личных встреч
|21.06.2022
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|2 : 3 ДВ
|10.10.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа B. 22-й тур
|2 : 6
|03.10.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа B. 15-й тур
|1 : 4
|20.09.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа B. 20-й тур
|0 : 1
|12.09.2020
|Беларусь - Вторая лига
|Группа B. 19-й тур
|5 : 3
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|08.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 0
|30.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|09.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0