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Макслайн - Ислочь 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Макслайн
Ислочь

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Макслайн - Ислочь, которое состоится 23 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Макслайн
Рогачёв
Ислочь
Минский район
История личных встреч
21.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Макслайн2 : 3 ДВ
10.10.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 22-й тур 2 : 6Макслайн
03.10.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 15-й тур 1 : 4Макслайн
20.09.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 20-й тур 0 : 1Макслайн
12.09.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 19-й тур Макслайн5 : 3
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ислочь0 : 5
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Ислочь0 : 0
30.06.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 1Ислочь
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Ислочь3 : 1
09.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур 3 : 0Ислочь

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