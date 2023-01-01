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Осиповичи - Гомель 23 Июля прямая трансляция

23 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00). Кубок Беларуси, 1/16 финала
Осиповичи
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осиповичи - Гомель, которое состоится 23 Июля 2023 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Беларуси, 1/16 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осиповичи
Осиповичи
Гомель
Гомель
История личных встреч
21.06.2022 Кубок Беларуси 1/16 финала Осиповичи1 : 3
10.10.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 22-й тур Осиповичи0 : 4
03.10.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 15-й тур 1 : 3Осиповичи
19.09.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 20-й тур Осиповичи3 : 0
12.09.2020 Беларусь - Вторая лига Группа B. 19-й тур 2 : 4Осиповичи
08.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 3 : 1Гомель
02.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Гомель3 : 2
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 3 : 1Гомель
11.06.2023 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 3
03.06.2023 Беларусь - Высшая лига 11-й тур Гомель2 : 0

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