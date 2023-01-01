Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 23 Июля прямая трансляция
Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), вместимость: 69144
23 Июля 2023 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
1-й тайм
0 : 0
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 23 Июля 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
Главные тренеры
|Маурисио Почеттино
|Роберто де Дзерби
История личных встреч
|15.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 2
|29.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|4 : 1
|18.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|24-й тур
|1 : 1
|29.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|1 : 1
|20.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|0 : 0
|14.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|29.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|01.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 1
|28.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|03.04.2019
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 0
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 1
|25.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|4 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 1
|18.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|25-й тур
|4 : 1
|14.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3