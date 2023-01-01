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Челси - Брайтон энд Хоув Альбион 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), вместимость: 69144
23 Июля 2023 года в 02:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Челси
1-й тайм
0 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 23 Июля 2023 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Челси
      Лондон, Англия
      Брайтон энд Хоув Альбион
      Брайтон энд Хоув, Англия
      Главные тренеры
      АргентинаМаурисио Почеттино
      ИталияРоберто де Дзерби
      История личных встреч
      15.04.2023 Англия - Премьер-лига 31-й тур Челси1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      29.10.2022 Англия - Премьер-лига 14-й тур Брайтон энд Хоув Альбион4 : 1Челси
      18.01.2022 Англия - Премьер-лига 24-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
      29.12.2021 Англия - Премьер-лига 20-й тур Челси1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      20.04.2021 Англия - Премьер-лига 32-й тур Челси0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      14.09.2020 Англия - Премьер-лига 1-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 3Челси
      29.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
      01.01.2020 Англия - Премьер-лига 21-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Челси
      28.09.2019 Англия - Премьер-лига 7-й тур Челси2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      03.04.2019 Англия - Премьер-лига 27-й тур Челси3 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Челси5 : 0
      28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси1 : 1
      25.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 4 : 1Челси
      21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 1 : 0Челси
      13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Челси2 : 2
      28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 2 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1
      21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Брайтон энд Хоув Альбион3 : 1
      18.05.2023 Англия - Премьер-лига 25-й тур 4 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      14.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Брайтон энд Хоув Альбион

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