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Барселона - Ювентус 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США), вместимость: 68500
23 Июля 2023 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Барселона
Ювентус

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Ювентус, которое состоится 23 Июля 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
Испания Хавьер Эрнандес
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
27.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Барселона2 : 2Ювентус
08.12.2020 Лига чемпионов Группа G. 6-й тур Барселона0 : 3Ювентус
28.10.2020 Лига чемпионов Группа G. 2-й тур Ювентус0 : 2Барселона
22.11.2017 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур Ювентус0 : 0Барселона
12.09.2017 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур Барселона3 : 0Ювентус
23.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 США Барселона2 : 1Ювентус
19.04.2017 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Барселона0 : 0Ювентус
11.04.2017 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Ювентус3 : 0Барселона
06.06.2015 Лига чемпионов Финал Ювентус1 : 3Барселона
06.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2Барселона
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 2 : 1Барселона
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Барселона3 : 0
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 3 : 1Барселона
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Барселона1 : 2
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур 0 : 1Ювентус
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур Ювентус0 : 1
22.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур 4 : 1Ювентус
18.05.2023 Лига Европы 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1 ДВЮвентус
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур Ювентус2 : 0

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