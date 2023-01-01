Барселона - Ювентус 23 Июля прямая трансляция
Стадион: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США), вместимость: 68500
23 Июля 2023 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Ювентус, которое состоится 23 Июля 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона, Испания
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|27.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|08.12.2020
|Лига чемпионов
|Группа G. 6-й тур
|0 : 3
|28.10.2020
|Лига чемпионов
|Группа G. 2-й тур
|0 : 2
|22.11.2017
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|0 : 0
|12.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|3 : 0
|23.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|США
|2 : 1
|19.04.2017
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|11.04.2017
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|06.06.2015
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 3
|06.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|3 : 0
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|22.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|4 : 1
|18.05.2023
|Лига Европы
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1 ДВ
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0