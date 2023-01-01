Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур 23 Июля прямая трансляция
Стадион: Раджамангала (Бангкок, Таиланд), вместимость: 65000
23 Июля 2023 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Июля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Раджамангала (Бангкок, Таиланд). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
|Дин Смит
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|11.02.2023
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|4 : 1
|17.09.2022
|Англия - Премьер-лига
|8-й тур
|6 : 2
|01.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|3 : 1
|19.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 3
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 4
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 2
|19.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 0
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 1
|10.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|26-й тур
|3 : 1
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 2
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|22.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|0 : 0
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|08.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|5 : 3
|01.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|2 : 2
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0