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Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Раджамангала (Бангкок, Таиланд), вместимость: 65000
23 Июля 2023 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 23 Июля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Раджамангала (Бангкок, Таиланд). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лестер Сити
Лестер, Англия
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Главные тренеры
Англия Дин Смит
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
11.02.2023 Англия - Премьер-лига 23-й тур Лестер Сити4 : 1Тоттенхэм Хотспур
17.09.2022 Англия - Премьер-лига 8-й тур Тоттенхэм Хотспур6 : 2Лестер Сити
01.05.2022 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Лестер Сити
19.01.2022 Англия - Премьер-лига 17-й тур Лестер Сити2 : 3Тоттенхэм Хотспур
23.05.2021 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити2 : 4Тоттенхэм Хотспур
20.12.2020 Англия - Премьер-лига 14-й тур Тоттенхэм Хотспур0 : 2Лестер Сити
19.07.2020 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 0Лестер Сити
21.09.2019 Англия - Премьер-лига 6-й тур Лестер Сити2 : 1Тоттенхэм Хотспур
10.02.2019 Англия - Премьер-лига 26-й тур Тоттенхэм Хотспур3 : 1Лестер Сити
08.12.2018 Англия - Премьер-лига 16-й тур Лестер Сити0 : 2Тоттенхэм Хотспур
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Лестер Сити2 : 1
22.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур 0 : 0Лестер Сити
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур Лестер Сити0 : 3
08.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур 5 : 3Лестер Сити
01.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Лестер Сити2 : 2
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур2 : 3
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0

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