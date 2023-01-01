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Иокогама Ф. Маринос - Манчестер Сити 23 Июля прямая трансляция

Стадион: Японский Национальный (Токио, Япония), вместимость: 68089
23 Июля 2023 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Иокогама Ф. Маринос
Манчестер Сити

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иокогама Ф. Маринос - Манчестер Сити, которое состоится 23 Июля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Японский Национальный (Токио, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Австралия Кевин Винсент Мускат
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
27.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Иокогама Ф. Маринос1 : 3Манчестер Сити
15.07.2023 Япония - Джей-лига 21-й тур Иокогама Ф. Маринос0 : 1
08.07.2023 Япония - Джей-лига 20-й тур 2 : 2Иокогама Ф. Маринос
02.07.2023 Япония - Джей-лига 19-й тур Иокогама Ф. Маринос4 : 1
24.06.2023 Япония - Джей-лига 18-й тур 0 : 1Иокогама Ф. Маринос
10.06.2023 Япония - Джей-лига 17-й тур Иокогама Ф. Маринос4 : 3
10.06.2023 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити1 : 0
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 0Манчестер Сити
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 1Манчестер Сити
21.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Манчестер Сити1 : 0

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