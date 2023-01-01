Иокогама Ф. Маринос - Манчестер Сити 23 Июля прямая трансляция
Стадион: Японский Национальный (Токио, Япония), вместимость: 68089
23 Июля 2023 года в 13:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Иокогама Ф. Маринос - Манчестер Сити, которое состоится 23 Июля 2023 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Японский Национальный (Токио, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Иокогама Ф. Маринос
Иокогама, Япония
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Кевин Винсент Мускат
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|27.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|1 : 3
|15.07.2023
|Япония - Джей-лига
|21-й тур
|0 : 1
|08.07.2023
|Япония - Джей-лига
|20-й тур
|2 : 2
|02.07.2023
|Япония - Джей-лига
|19-й тур
|4 : 1
|24.06.2023
|Япония - Джей-лига
|18-й тур
|0 : 1
|10.06.2023
|Япония - Джей-лига
|17-й тур
|4 : 3
|10.06.2023
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 0
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 0