Гран-при Венгрии смотреть онлайн . Гонка. Формула-1 2023. Этап 12
Арена: Автодром Хунгароринг (Будапешт, Венгрия)Этап 12, Модьород, Венгрия. Гран-при Венгрии. Гонка (70 кругов, 306.630 км)
23 Июля 2023 года в 16:00 (+03:00)
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|4
|Оскар Пиастри
|McLaren
|5
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|6
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|7
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|8
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|9
|Серхио Перес
|Red Bull
|10
|Нико Хюлькенберг
|Haas
|11
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|12
|Эстебан Окон
|Alpine
|13
|Даниэль Риккардо
|Scuderia AlphaTauri
|14
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|15
|Пьер Гасли
|Alpine
|16
|Александер Албон
|Williams
|17
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|18
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|20
|Логан Сарджент
|Williams