Алания - Нефтехимик 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
24 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Нефтехимик, которое состоится 24 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алания
Владикавказ
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Олег Петрович Василенко
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|05.03.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 0
|14.08.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|5-й тур
|1 : 0
|06.05.2022
|ФНЛ - Первый дивизион
|36-й тур
|5 : 2
|17.10.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|18-й тур
|2 : 3
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 0
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 1
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|1 : 2
|26.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|3 : 1
|19.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|0 : 0
|16.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 1
|07.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|03.06.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|0 : 2
|27.05.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0