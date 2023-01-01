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Алания - Нефтехимик 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
24 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Алания
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алания - Нефтехимик, которое состоится 24 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алания
Владикавказ
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Олег Петрович Василенко
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
05.03.2023 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Нефтехимик0 : 0Алания
14.08.2022 Россия - Мелбет Первая лига 5-й тур Алания1 : 0Нефтехимик
06.05.2022 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Нефтехимик5 : 2Алания
17.10.2021 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Алания2 : 3Нефтехимик
14.03.2021 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Алания1 : 1Нефтехимик
19.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Нефтехимик0 : 0Алания
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 1 : 1Алания
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Алания
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 1 : 2Алания
26.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Алания3 : 1
19.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур 0 : 0Алания
16.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик2 : 1
07.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Нефтехимик2 : 3
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0Нефтехимик
03.06.2023 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 0 : 2Нефтехимик
27.05.2023 Россия - Мелбет Первая лига 33-й тур Нефтехимик2 : 0

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