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Химки - Торпедо М 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
24 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Химки
Торпедо М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Торпедо М, которое состоится 24 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Испания Жозеп Клотет
История личных встреч
22.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Химки4 : 2Торпедо М
07.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Торпедо М1 : 3Химки
05.03.2020 Кубок России 1/4 финала Химки5 : 1Торпедо М
08.09.2019 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Торпедо М1 : 0Химки
20.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Торпедо М0 : 0Химки
22.10.2012 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Химки2 : 4Торпедо М
25.09.2011 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Торпедо М3 : 1Химки
17.05.2011 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Химки2 : 2Торпедо М
01.07.2010 Кубок России 1/32 финала Торпедо М1 : 1 4 : 2Химки
27.06.2007 Кубок России 1/16 финала Торпедо М1 : 2Химки
17.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур 3 : 1Химки
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 2 : 0Химки
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Химки0 : 3
20.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 28-й тур 3 : 0Химки
13.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 27-й тур Химки1 : 1
15.07.2023 Россия - Мелбет Первая лига 1-й тур Торпедо М2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М1 : 1
05.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Торпедо М2 : 2
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур 3 : 1Торпедо М
27.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Торпедо М1 : 3

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