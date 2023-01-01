Химки - Торпедо М 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
24 Июля 2023 года в 19:30 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур
Главный судья: Константин Аверьянов (Санкт-Петербург, Россия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Торпедо М, которое состоится 24 Июля 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Торпедо М
Москва
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Жозеп Клотет
История личных встреч
|22.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 2
|07.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|1 : 3
|05.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|5 : 1
|08.09.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|20.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|0 : 0
|22.10.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|17-й тур
|2 : 4
|25.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|3 : 1
|17.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 2
|01.07.2010
|Кубок России
|1/32 финала
|1 : 1 4 : 2
|27.06.2007
|Кубок России
|1/16 финала
|1 : 2
|17.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|28-й тур
|3 : 0
|13.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 1
|15.07.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|1-й тур
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 1
|27.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3