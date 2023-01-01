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Реал Мадрид - Милан 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США), вместимость: 93226
24 Июля 2023 года в 05:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Реал Мадрид
Милан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Реал Мадрид - Милан, которое состоится 24 Июля 2023 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Роуз Боул (Пасадена, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Милан
Милан, Италия
Главные тренеры
Италия Карло Анчелотти
Италия Стефано Пиоли
История личных встреч
08.08.2021 Товарищеские матчи (клубы) - 2021 Товарищеские матчи Реал Мадрид0 : 0Милан
11.08.2018 Товарищеские матчи (клубы) - 2018 Август 2018 Реал Мадрид3 : 1Милан
30.07.2015 Международный кубок чемпионов - 2015 Китай Реал Мадрид0 : 0 10 : 9Милан
30.12.2014 Товарищеские матчи (клубы) - 2014 Декабрь 2014 Реал Мадрид2 : 4Милан
09.08.2012 Ворлд Футбол Челлендж - 2012 Ворлд Футбол Челлендж Реал Мадрид5 : 1Милан
03.11.2010 Лига чемпионов Группа G. 4-й тур Милан2 : 2Реал Мадрид
19.10.2010 Лига чемпионов Группа G. 3-й тур Реал Мадрид2 : 0Милан
03.11.2009 Лига чемпионов Группа C. 4-й тур Милан1 : 1Реал Мадрид
21.10.2009 Лига чемпионов Группа C. 3-й тур Реал Мадрид2 : 3Милан
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Мадрид1 : 1
27.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 1 : 2Реал Мадрид
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Мадрид2 : 1
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 0Реал Мадрид
17.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 4 : 0Реал Мадрид
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Милан7 : 0
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Милан3 : 1
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 0 : 1Милан
20.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Милан5 : 1
16.05.2023 Лига чемпионов 1/2 финала. 2-й матч 1 : 0Милан

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