Наполи - СПАЛ 24 Июля прямая трансляция
Стадион: Стадио Комунале (Димаро, Италия), вместимость: 2000
24 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - СПАЛ, которое состоится 24 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Стадио Комунале (Димаро, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
СПАЛ
Феррара, Италия
Главные тренеры
|Руди Гарсия
|Доменико Ди Карло
История личных встреч
|28.06.2020
|Италия - Серия А
|28-й тур
|3 : 1
|27.10.2019
|Италия - Серия А
|9-й тур
|1 : 1
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|36-й тур
|1 : 2
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|17-й тур
|1 : 0
|18.02.2018
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 0
|23.09.2017
|Италия - Серия А
|6-й тур
|2 : 3
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|2 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|3 : 1
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|19.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|0 : 1
|06.05.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 1
|30.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|1 : 1
|22.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0