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Наполи - СПАЛ 24 Июля прямая трансляция

Стадион: Стадио Комунале (Димаро, Италия), вместимость: 2000
24 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Наполи
СПАЛ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Наполи - СПАЛ, которое состоится 24 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Стадио Комунале (Димаро, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Наполи
Неаполь, Италия
СПАЛ
Феррара, Италия
Главные тренеры
Франция Руди Гарсия
Италия Доменико Ди Карло
История личных встреч
28.06.2020 Италия - Серия А 28-й тур Наполи3 : 1СПАЛ
27.10.2019 Италия - Серия А 9-й тур СПАЛ1 : 1Наполи
12.05.2019 Италия - Серия А 36-й тур СПАЛ1 : 2Наполи
22.12.2018 Италия - Серия А 17-й тур Наполи1 : 0СПАЛ
18.02.2018 Италия - Серия А 25-й тур Наполи1 : 0СПАЛ
23.09.2017 Италия - Серия А 6-й тур СПАЛ2 : 3Наполи
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Наполи6 : 1
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Наполи2 : 0
28.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 2 : 2Наполи
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Наполи3 : 1
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур 2 : 0Наполи
19.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 1 : 2СПАЛ
13.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур СПАЛ0 : 1
06.05.2023 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 2 : 1СПАЛ
30.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур СПАЛ1 : 1
22.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур 0 : 0СПАЛ

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