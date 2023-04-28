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Гройтер Фюрт - Ливерпуль 24 Июля прямая трансляция

24 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Гройтер Фюрт
Ливерпуль

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Ливерпуль, которое состоится 24 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт, Германия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
Германия Юрген Клопп
История личных встреч
28.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Гройтер Фюрт4 : 0
20.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 2 : 1Гройтер Фюрт
13.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Гройтер Фюрт2 : 2
05.05.2023 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Гройтер Фюрт
28.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 30-й тур Гройтер Фюрт0 : 2
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 4Ливерпуль
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 4 : 4Ливерпуль
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Ливерпуль1 : 1
15.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 0 : 3Ливерпуль
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Ливерпуль1 : 0

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