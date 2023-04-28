Гройтер Фюрт - Ливерпуль 24 Июля прямая трансляция
24 Июля 2023 года в 14:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Ливерпуль, которое состоится 24 Июля 2023 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт, Германия
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
|Юрген Клопп
История личных встреч
|28.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|4 : 0
|20.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|2 : 1
|13.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 2
|05.05.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|28.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|4 : 4
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 1
|15.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|0 : 3
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0