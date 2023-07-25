23:03 ()
Свернуть список

ХИК - Мольде 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
25 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
ХИК
Мольде

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Мольде, которое состоится 25 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
Норвегия Эрлинг Моэ (и.о.)
История личных встреч
22.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур ХИК1 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 2 ДВХИК
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч ХИК1 : 0
08.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур ХИК0 : 1
01.07.2023 Финляндия - Вейккауслиига Вейккауслиига. 1-й тур 1 : 1ХИК
22.07.2023 Норвегия - Элитсерия 15-й тур Мольде5 : 1
15.07.2023 Норвегия - Элитсерия 14-й тур 0 : 4Мольде
09.07.2023 Норвегия - Элитсерия 13-й тур Мольде2 : 0
02.07.2023 Норвегия - Элитсерия 12-й тур 2 : 2Мольде
25.06.2023 Норвегия - Элитсерия 11-й тур Мольде1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close