ХИК - Мольде 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 10770
25 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ХИК - Мольде, которое состоится 25 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Болт Арена (Хельсинки, Финляндия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ХИК
Хельсинки, Финляндия
Мольде
Мольде, Норвегия
Главные тренеры
|Эрлинг Моэ (и.о.)
История личных встреч
|22.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 2 ДВ
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|08.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|0 : 1
|01.07.2023
|Финляндия - Вейккауслиига
|Вейккауслиига. 1-й тур
|1 : 1
|22.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|15-й тур
|5 : 1
|15.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|14-й тур
|0 : 4
|09.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|13-й тур
|2 : 0
|02.07.2023
|Норвегия - Элитсерия
|12-й тур
|2 : 2
|25.06.2023
|Норвегия - Элитсерия
|11-й тур
|1 : 0