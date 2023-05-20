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Жальгирис - Галатасарай 25 Июля прямая трансляция

Стадион: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва), вместимость: 5900
25 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Жальгирис
Галатасарай

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жальгирис - Галатасарай, которое состоится 25 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: LFF - Ветра (Вильнюс, Литва). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жальгирис
Вильнюс, Литва
Галатасарай
Стамбул, Турция
Главные тренеры
Казахстан Владимир Николаевич Чебурин
История личных встреч
21.07.2023 Литва - А лига 23-й тур Жальгирис4 : 0
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Жальгирис
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Жальгирис0 : 0
06.07.2023 Литва - А лига 21-й тур Жальгирис3 : 0
02.07.2023 Литва - А лига 20-й тур 1 : 4Жальгирис
07.06.2023 Турция - Суперлига 38-й тур 0 : 3 ТГалатасарай
04.06.2023 Турция - Суперлига 37-й тур Галатасарай3 : 0
30.05.2023 Турция - Суперлига 36-й тур 1 : 4Галатасарай
20.05.2023 Турция - Суперлига 35-й тур Галатасарай2 : 0
16.05.2023 Турция - Суперлига 34-й тур 0 : 2Галатасарай

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