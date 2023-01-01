Динамо З - Астана 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
25 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Астана, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
|Игор Бишчан
|Игор Бишчан
|Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
|14.08.2018
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|07.08.2018
|Лига чемпионов
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|21.07.2023
|Хорватия - Первая лига
|1-й тур
|1 : 2
|28.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|36-й тур
|4 : 1
|21.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|35-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|34-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|Хорватия - Первая лига
|33-й тур
|0 : 0
|22.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|16-й тур
|0 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|02.07.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|14-й тур
|1 : 2
|24.06.2023
|Казахстан - Премьер-лига
|13-й тур
|3 : 1