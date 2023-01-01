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Динамо З - Астана 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Максимир (Загреб, Хорватия), вместимость: 37168
25 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Динамо З
Астана

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо З - Астана, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Максимир (Загреб, Хорватия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо З
Загреб, Хорватия
Астана
Астана, Казахстан
Главные тренеры
Хорватия Игор Бишчан
Хорватия Игор Бишчан
Казахстан Григорий Константинович Бабаян
История личных встреч
14.08.2018 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо З1 : 0Астана
07.08.2018 Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана0 : 2Динамо З
21.07.2023 Хорватия - Первая лига 1-й тур Динамо З1 : 2
28.05.2023 Хорватия - Первая лига 36-й тур Динамо З4 : 1
21.05.2023 Хорватия - Первая лига 35-й тур 1 : 2Динамо З
14.05.2023 Хорватия - Первая лига 34-й тур Динамо З4 : 0
07.05.2023 Хорватия - Первая лига 33-й тур 0 : 0Динамо З
22.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 16-й тур Астана0 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Астана
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Астана1 : 1
02.07.2023 Казахстан - Премьер-лига 14-й тур 1 : 2Астана
24.06.2023 Казахстан - Премьер-лига 13-й тур Астана3 : 1

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