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Днепр-1 - Панатинаикос 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Кошице-Арена (Кошице, Словакия), вместимость: 12658
25 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Днепр-1
Панатинаикос

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Днепр-1 - Панатинаикос, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Кошице-Арена (Кошице, Словакия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Днепр-1
Днепр, Украина
Панатинаикос
Афины, Греция
Главные тренеры
Украина Александр Кучер
Сербия Иван Йованович
История личных встреч
04.06.2023 Украина - Премьер-лига 30-й тур Днепр-11 : 0
28.05.2023 Украина - Премьер-лига 29-й тур 3 : 0Днепр-1
24.05.2023 Украина - Премьер-лига 28-й тур Днепр-11 : 2
19.05.2023 Украина - Премьер-лига 27-й тур Днепр-12 : 1
15.05.2023 Украина - Премьер-лига 26-й тур 0 : 1Днепр-1
14.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Панатинаикос1 : 1
08.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 0Панатинаикос
03.05.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Панатинаикос1 : 1
30.04.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Панатинаикос0 : 0
26.04.2023 Греция - Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур 0 : 2Панатинаикос

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