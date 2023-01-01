Брейдаблик - Копенгаген 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
25 Июля 2023 года в 22:15 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Гергё Богар (Венгрия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Копенгаген, которое состоится 25 Июля 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
|1
|вр
|Антон Эйнарссон
|7
|зщ
|Хёскульдур Гюннлёйхссон
|21
|зщ
|Виктор Маргейрссон
|4
|зщ
|Дамир Муминович
|30
|пз
|Андри-Рафн Йеоман
|6
|пз
|Александер Сигурдарсон
|3
|пз
|Оливер Сигурйонссон
|10
|пз
|Кристинн Стейндорссон
|8
|нп
|Виктор Эйнарссон
|14
|нп
|Джейсон Дади Сванторссон
|11
|нп
|Гисли Эйолфссон
|1
|вр
|Камиль Грабара
|19
|зщ
|Элиас Йелерт
|3
|зщ
|Денис Вавро
|27
|зщ
|Вальдемар Лунн
|2
|зщ
|Кевин Дикс
|12
|пз
|Лукас Лерагер
|36
|пз
|Уильям Клем
|8
|пз
|Исак-Бергманн Йоуханнессон
|25
|нп
|Джордан Ларссон
|14
|нп
|Андреас Корнелиус
|9
|нп
|Диогу Гонсалвеш
Главные тренеры
|Оскар Храбн Торвальдссон
|Якоб Неэструп
История личных встреч
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|30.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. Финал
|0 : 5
|27.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. 1/2 финала
|1 : 7
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|22.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|1 : 2
|04.06.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|1 : 1
|29.05.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 30-й тур
|4 : 3
|14.05.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 29-й тур
|1 : 3