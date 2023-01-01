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Брейдаблик - Копенгаген 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия), вместимость: 5501
25 Июля 2023 года в 22:15 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Главный судья: Гергё Богар (Венгрия);
Брейдаблик
Копенгаген

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брейдаблик - Копенгаген, которое состоится 25 Июля 2023 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Коупавогсвёллур (Коупавогюр, Исландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
Копенгаген
Копенгаген, Дания
1 Исландия вр Антон Эйнарссон
7 Исландия зщ Хёскульдур Гюннлёйхссон
21 Исландия зщ Виктор Маргейрссон
4 Исландия зщ Дамир Муминович
30 Исландия пз Андри-Рафн Йеоман
6 Исландия пз Александер Сигурдарсон
3 Исландия пз Оливер Сигурйонссон
10 Исландия пз Кристинн Стейндорссон
8 Исландия нп Виктор Эйнарссон
14 Исландия нп Джейсон Дади Сванторссон
11 Исландия нп Гисли Эйолфссон
1 Польша вр Камиль Грабара
19 Дания зщ Элиас Йелерт
3 Словакия зщ Денис Вавро
27 Дания зщ Вальдемар Лунн
2 Нидерланды зщ Кевин Дикс
12 Дания пз Лукас Лерагер
36 Дания пз Уильям Клем
8 Исландия пз Исак-Бергманн Йоуханнессон
25 Швеция нп Джордан Ларссон
14 Дания нп Андреас Корнелиус
9 Португалия нп Диогу Гонсалвеш
Главные тренеры
Исландия Оскар Храбн Торвальдссон
Дания Якоб Неэструп
История личных встреч
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Брейдаблик2 : 1
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Брейдаблик
30.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. Финал 0 : 5Брейдаблик
27.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. 1/2 финала 1 : 7Брейдаблик
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 0Брейдаблик
22.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 1-й тур 1 : 2Копенгаген
04.06.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Копенгаген1 : 1
29.05.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур 1 : 2Копенгаген
21.05.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 30-й тур Копенгаген4 : 3
14.05.2023 Дания - Суперлига Плей-офф чемпионов. 29-й тур 1 : 3Копенгаген

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