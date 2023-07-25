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Серветт - Генк 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
25 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Серветт
Генк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Генк, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
Швейцария Ален Гейгер
Швейцария Рене Вайлер
История личных встреч
22.07.2023 Швейцария - Суперлига 1-й тур 1 : 3Серветт
29.05.2023 Швейцария - Суперлига 36-й тур 0 : 1Серветт
25.05.2023 Швейцария - Суперлига 35-й тур Серветт3 : 3
20.05.2023 Швейцария - Суперлига 34-й тур 0 : 1Серветт
13.05.2023 Швейцария - Суперлига 33-й тур Серветт5 : 0
04.06.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 6-й тур Генк2 : 2
28.05.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 5-й тур 1 : 3Генк
21.05.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 4-й тур Генк1 : 1
14.05.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 3-й тур 3 : 0Генк
07.05.2023 Бельгия - Лига Жюпиле Плей-офф чемпионов. 2-й тур 2 : 1Генк

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