Серветт - Генк 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Стад де Женев (Ланси, Швейцария), вместимость: 30084
25 Июля 2023 года в 21:30 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Серветт - Генк, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Стад де Женев (Ланси, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Серветт
Женева, Швейцария
Генк
Генк, Бельгия
Главные тренеры
|Ален Гейгер
|Рене Вайлер
История личных встреч
|22.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|1-й тур
|1 : 3
|29.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|36-й тур
|0 : 1
|25.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|35-й тур
|3 : 3
|20.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|34-й тур
|0 : 1
|13.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|33-й тур
|5 : 0
|04.06.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 6-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 5-й тур
|1 : 3
|21.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 4-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 3-й тур
|3 : 0
|07.05.2023
|Бельгия - Лига Жюпиле
|Плей-офф чемпионов. 2-й тур
|2 : 1