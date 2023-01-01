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Зриньски - Слован Бр 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
25 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Зриньски
Слован Бр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - Слован Бр, которое состоится 25 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
Хорватия Крунослав Рендулич
Словакия Владимир Вайсс
История личных встреч
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Слован Бр2 : 1 6 : 5Зриньски
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч Зриньски1 : 0Слован Бр
21.07.2009 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Слован Бр4 : 0Зриньски
15.07.2009 Лига чемпионов 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Зриньски1 : 0Слован Бр
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Зриньски2 : 3 4 : 3
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Зриньски
28.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 33-й тур 3 : 0Зриньски
21.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 32-й тур Зриньски2 : 1
12.05.2023 Босния и Герцеговина - Премьер-лига 31-й тур 1 : 3Зриньски
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Слован Бр
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Слован Бр1 : 1
16.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч Слован Бр2 : 2 1 : 4
09.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч 2 : 2Слован Бр
03.11.2022 Лига конференций Группа H. 6-й тур 1 : 2Слован Бр

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