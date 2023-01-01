Зриньски - Слован Бр 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина), вместимость: 25000
25 Июля 2023 года в 22:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зриньски - Слован Бр, которое состоится 25 Июля 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Биелы Бриг (Мостар, Босния и Герцеговина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зриньски
Мостар, Босния и Герцеговина
Слован Бр
Братислава, Словакия
Главные тренеры
|Крунослав Рендулич
|Владимир Вайсс
История личных встреч
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|2 : 1 6 : 5
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|21.07.2009
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|15.07.2009
|Лига чемпионов
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3 4 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|28.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|33-й тур
|3 : 0
|21.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|32-й тур
|2 : 1
|12.05.2023
|Босния и Герцеговина - Премьер-лига
|31-й тур
|1 : 3
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|16.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 2 1 : 4
|09.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 2
|03.11.2022
|Лига конференций
|Группа H. 6-й тур
|1 : 2