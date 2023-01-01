23:04 ()
Свернуть список

Локомотив М - Урал 25 Июля прямая трансляция

Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
25 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия);
Локомотив МУрал

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Урал, которое состоится 25 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Локомотив М
Москва
Урал
Екатеринбург
История личных встреч
12.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М2 : 1Урал
06.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Урал2 : 2Локомотив М
01.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 11-й тур Локомотив М2 : 4Урал
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Локомотив М0 : 1Урал
20.09.2021 Россия - Премьер-Лига 8-й тур Урал0 : 0Локомотив М
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Локомотив М1 : 0Урал
19.08.2020 Россия - Премьер-Лига 3-й тур Урал1 : 1Локомотив М
22.07.2020 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Урал0 : 1Локомотив М
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Локомотив М4 : 0Урал
22.05.2019 Кубок России Финал Локомотив М1 : 0Урал
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Локомотив М2 : 2
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М7 : 0
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М3 : 0
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М0 : 1
30.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Локомотив М4 : 2
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Урал2 : 1
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1 3 : 5Урал
13.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Урал3 : 0
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 0Урал
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Урал1 : 3
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Новый сезон РПЛ наконец стартовал, а вместе с матчами вернулось и пристальное внимание к работе арбитров.Экспертиза Игоря ФедотоваЭксклюзив «Провалился только арбитр матча «Зенита». Разбор судейства в 1-м туре РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Локомотив» — «Урал». Это соперники по группе B. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close