Локомотив М - Урал 25 Июля прямая трансляция
Стадион: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия), вместимость: 28800
25 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Главный судья: Артур Фёдоров (Петрозаводск, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Локомотив М - Урал, которое состоится 25 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на стадионе: РЖД Арена (Локомотив) (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Локомотив М
Москва
Урал
Екатеринбург
История личных встреч
|12.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|06.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|2 : 2
|01.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 4
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|0 : 1
|20.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|8-й тур
|0 : 0
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|1 : 0
|19.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|3-й тур
|1 : 1
|22.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|0 : 1
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|4 : 0
|22.05.2019
|Кубок России
|Финал
|1 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|7 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|30.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 5
|13.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 0
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 3
Текстовая трансляция
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