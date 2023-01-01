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Пари Нижний Новгород - Динамо М 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
25 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
Пари Нижний НовгородДинамо М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Динамо М, которое состоится 25 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Динамо М
Москва
История личных встреч
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М1 : 0Пари Нижний Новгород
15.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Динамо М3 : 1Пари Нижний Новгород
27.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Пари Нижний Новгород2 : 2Динамо М
09.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Пари Нижний Новгород0 : 1Динамо М
01.03.2022 Кубок России 1/8 финала Динамо М3 : 0Пари Нижний Новгород
12.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Динамо М1 : 2Пари Нижний Новгород
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Пари Нижний Новгород0 : 2
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М1 : 0Пари Нижний Новгород
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород2 : 0
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Пари Нижний Новгород2 : 0
10.06.2023 Россия - Переходные матчи Переходные матчи. 2-й матч Пари Нижний Новгород0 : 2
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Динамо М1 : 3
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М1 : 0Пари Нижний Новгород
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок Динамо М6 : 3
08.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок 0 : 5Динамо М
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Динамо М2 : 1
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Арсен Захарян всё-таки близок к трансферу в Европу.Состоится ли переход в Серию A? Переход Захаряна в «Лацио» важен для сборной России. Больше, чем кажется на первый взгляд 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.

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