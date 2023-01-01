Пари Нижний Новгород - Динамо М 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
25 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пари Нижний Новгород - Динамо М, которое состоится 25 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Динамо М
Москва
История личных встреч
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 1
|27.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 2
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 1
|01.03.2022
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
|12.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|1 : 2
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|10.06.2023
|Россия - Переходные матчи
|Переходные матчи. 2-й матч
|0 : 2
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3
|08.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|0 : 5
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Арсен Захарян всё-таки близок к трансферу в Европу.Состоится ли переход в Серию A? Переход Захаряна в «Лацио» важен для сборной России. Больше, чем кажется на первый взгляд 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Пари Нижний Новгород» — «Динамо». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 18:30 по московскому времени.