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Зенит - Ахмат 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
25 Июля 2023 года в 20:45 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
Зенит
Ахмат

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ахмат, которое состоится 25 Июля 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ахмат
Грозный
История личных встреч
05.11.2022 МИР Российская Премьер-лига 16-й тур Зенит1 : 2Ахмат
06.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 4-й тур Ахмат0 : 0Зенит
09.04.2022 Россия - Премьер-Лига 24-й тур Ахмат0 : 2Зенит
11.09.2021 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Зенит3 : 1Ахмат
13.03.2021 Россия - Премьер-Лига 22-й тур Зенит4 : 0Ахмат
21.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Ахмат2 : 2Зенит
11.07.2020 Россия - Премьер-Лига 28-й тур Ахмат1 : 1Зенит
04.03.2020 Кубок России 1/4 финала Ахмат1 : 2 ДВЗенит
17.08.2019 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Зенит0 : 0Ахмат
04.05.2019 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Ахмат1 : 1Зенит
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 0 : 2Зенит
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал 0 : 0 5 : 4
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 4 : 0
09.07.2023 Кубок PARI Премьер Зенит0 : 0 4 : 3
04.07.2023 Кубок PARI Премьер 2 : 1Зенит
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 2
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат4 : 2
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Ахмат
03.06.2023 МИР Российская Премьер-лига 30-й тур Ахмат2 : 2
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур 3 : 2Ахмат
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