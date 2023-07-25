Зенит - Ахмат 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
25 Июля 2023 года в 20:45 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Главный судья: Сергей Цыганок (Владивосток, Россия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Ахмат, которое состоится 25 Июля 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Ахмат
Грозный
История личных встреч
|05.11.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 2
|06.08.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|09.04.2022
|Россия - Премьер-Лига
|24-й тур
|0 : 2
|11.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|3 : 1
|13.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|22-й тур
|4 : 0
|21.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|2 : 2
|11.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.03.2020
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 2 ДВ
|17.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|0 : 0
|04.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|09.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 0 4 : 3
|04.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|2 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 2
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|03.06.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 2
|28.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|29-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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