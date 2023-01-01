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Атлетик Клуб Эскальдес - Партизани 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
25 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Атлетик Клуб Эскальдес
Партизани

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Клуб Эскальдес - Партизани, которое состоится 25 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетик Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Партизани
Тирана, Албания
Главные тренеры
Аргентина Федерико Бессоне Луна
Хорватия Зоран Зекич
История личных встреч
27.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. 1/2 финала Атлетик Клуб Эскальдес0 : 3
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Атлетик Клуб Эскальдес0 : 1 ДВ
05.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Атлетик Клуб Эскальдес
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0Партизани
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Партизани1 : 1
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Партизани0 : 1 4 : 5
07.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Партизани
29.07.2021 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Партизани0 : 2

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