Атлетик Клуб Эскальдес - Партизани 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра), вместимость: 3306
25 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Клуб Эскальдес - Партизани, которое состоится 25 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Насьональ (Андорра-ла-Велья, Андорра). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Партизани
Тирана, Албания
Главные тренеры
|Федерико Бессоне Луна
|Зоран Зекич
История личных встреч
|27.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. 1/2 финала
|0 : 3
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 ДВ
|05.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 1 4 : 5
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|29.07.2021
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2