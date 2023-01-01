ТНС - Свифт Эсперанж 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс), вместимость: 2000
25 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТНС - Свифт Эсперанж, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Свифт Эсперанж
Эсперанж, Люксембург
Главные тренеры
|Крэйг Харрисон
|Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
История личных встреч
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|26.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|13.07.2022
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 ДВ
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|08.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0