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ТНС - Свифт Эсперанж 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс), вместимость: 2000
25 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
ТНС
Свифт Эсперанж

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ТНС - Свифт Эсперанж, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Парк Холл (Озуэстри, Уэльс). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ТНС
Лансантфрейд, Уэльс
Свифт Эсперанж
Эсперанж, Люксембург
Главные тренеры
Англия Крэйг Харрисон
Португалия Карлуш Мануэл Фангейру Суареш
История личных встреч
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч ТНС0 : 2
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1ТНС
26.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч ТНС0 : 0
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0ТНС
13.07.2022 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 0 ДВТНС
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Свифт Эсперанж0 : 2
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Свифт Эсперанж
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Свифт Эсперанж1 : 1
08.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Свифт Эсперанж

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