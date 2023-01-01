Тре Пенне - Валмиера 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино), вместимость: 5115
25 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тре Пенне - Валмиера, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Серравалле (Серравалле, Сан-Марино). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тре Пенне
Сан-Марино, Сан-Марино
Валмиера
Валмиера, Латвия
Главные тренеры
|Стефано Чечи
|Юргис Калнс
История личных встреч
|27.06.2023
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд. 1/2 финала
|1 : 7
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|6 : 0
|07.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 2
|15.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0
|08.07.2021
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 4
|22.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|0 : 1
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|07.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|6 : 0
|03.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 21-й тур
|0 : 0