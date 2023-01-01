Хамрун Спартанс - Динамо Тб 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
25 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хамрун Спартанс - Динамо Тб, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Главные тренеры
|Лучано Дзаури
|Георгий Чиабришвили
История личных встреч
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 4
|25.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 2-й матч
|3 : 3
|18.08.2022
|Лига конференций
|Раунд плей-офф. 1-й матч
|4 : 1
|11.08.2022
|Лига конференций
|3-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 1 : 4
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|05.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|01.06.2023
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 2