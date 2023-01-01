23:05 ()
Свернуть список

Хамрун Спартанс - Динамо Тб 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Та-Кали (Та-Кали, Мальта), вместимость: 17797
25 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Хамрун Спартанс
Динамо Тб

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хамрун Спартанс - Динамо Тб, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Та-Кали (Та-Кали, Мальта). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хамрун Спартанс
Хамрун, Мальта
Динамо Тб
Тбилиси, Грузия
Главные тренеры
Италия Лучано Дзаури
Грузия Георгий Чиабришвили
История личных встреч
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 2 : 1Хамрун Спартанс
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хамрун Спартанс0 : 4
25.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 2-й матч Хамрун Спартанс3 : 3
18.08.2022 Лига конференций Раунд плей-офф. 1-й матч 4 : 1Хамрун Спартанс
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2 1 : 4Хамрун Спартанс
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Динамо Тб1 : 2
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Динамо Тб
05.06.2023 Грузия - Высшая лига 20-й тур Динамо Тб3 : 0
01.06.2023 Грузия - Высшая лига 18-й тур 2 : 1Динамо Тб
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Динамо Тб1 : 2

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close