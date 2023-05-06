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Удинезе - РБ Лейпциг 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Доломитенштадион (Лиенц, Австрия), вместимость: 3000
25 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Удинезе
РБ Лейпциг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - РБ Лейпциг, которое состоится 25 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Доломитенштадион (Лиенц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине, Италия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Главные тренеры
Италия Андреа Соттиль
Германия Марко Розе
История личных встреч
04.06.2023 Италия - Серия А Серия А. 38-й тур Удинезе0 : 1
27.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 37-й тур 3 : 2Удинезе
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Удинезе0 : 1
14.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 35-й тур 2 : 0Удинезе
08.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 34-й тур Удинезе2 : 0
03.06.2023 Кубок Германии Финал РБ Лейпциг2 : 0
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур РБ Лейпциг4 : 2
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур 1 : 3РБ Лейпциг
14.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур РБ Лейпциг2 : 1
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 0 : 1РБ Лейпциг

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