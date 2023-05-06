Удинезе - РБ Лейпциг 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Доломитенштадион (Лиенц, Австрия), вместимость: 3000
25 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - РБ Лейпциг, которое состоится 25 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Доломитенштадион (Лиенц, Австрия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Удинезе
Удине, Италия
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Главные тренеры
|Андреа Соттиль
|Марко Розе
История личных встреч
|04.06.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 38-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|3 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 1
|14.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 35-й тур
|2 : 0
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|2 : 0
|03.06.2023
|Кубок Германии
|Финал
|2 : 0
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|14.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|0 : 1