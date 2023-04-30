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Спортинг - Реал Сосьедад 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
25 Июля 2023 года в 22:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Спортинг
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Реал Сосьедад, которое состоится 25 Июля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
26.05.2023 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 2Спортинг
21.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Спортинг2 : 2
13.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг2 : 1
07.05.2023 Португалия - Примейра 31-й тур 0 : 4Спортинг
30.04.2023 Португалия - Примейра 30-й тур Спортинг2 : 1
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Реал Сосьедад2 : 1
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 1Реал Сосьедад
23.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Реал Сосьедад1 : 0
20.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Реал Сосьедад
13.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Реал Сосьедад2 : 2

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