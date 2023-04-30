Спортинг - Реал Сосьедад 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия), вместимость: 30305
25 Июля 2023 года в 22:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Реал Сосьедад, которое состоится 25 Июля 2023 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Алгарве (Сан Жоау да Венда, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|26.05.2023
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|13.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 1
|07.05.2023
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 4
|30.04.2023
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 1
|23.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|20.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 2