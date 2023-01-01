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Санкт-Галлен - Валенсия 25 Июля прямая трансляция

Стадион: Кибунпарк (AFG-Арена) (Санкт-Галлен, Швейцария), вместимость: 19694
25 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Санкт-Галлен
Валенсия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Галлен - Валенсия, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Кибунпарк (AFG-Арена) (Санкт-Галлен, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен, Швейцария
Валенсия
Валенсия, Испания
Главные тренеры
Германия Петер Цейдлер
Испания Рубен Бараха
История личных встреч
07.11.2013 Лига Европы Группа A. 4-й тур Санкт-Галлен2 : 3Валенсия
24.10.2013 Лига Европы Группа A. 3-й тур Валенсия5 : 1Санкт-Галлен
22.07.2023 Швейцария - Суперлига 1-й тур Санкт-Галлен2 : 1
29.05.2023 Швейцария - Суперлига 36-й тур Санкт-Галлен4 : 0
25.05.2023 Швейцария - Суперлига 35-й тур 2 : 2Санкт-Галлен
20.05.2023 Швейцария - Суперлига 34-й тур 1 : 1Санкт-Галлен
14.05.2023 Швейцария - Суперлига 33-й тур Санкт-Галлен6 : 1
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур 1 : 1Валенсия
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур Валенсия2 : 2
25.05.2023 Испания - Примера 36-й тур 1 : 0Валенсия
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур Валенсия1 : 0
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур 1 : 2Валенсия

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