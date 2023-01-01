Санкт-Галлен - Валенсия 25 Июля прямая трансляция
Стадион: Кибунпарк (AFG-Арена) (Санкт-Галлен, Швейцария), вместимость: 19694
25 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санкт-Галлен - Валенсия, которое состоится 25 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Кибунпарк (AFG-Арена) (Санкт-Галлен, Швейцария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Санкт-Галлен
Санкт-Галлен, Швейцария
Валенсия
Валенсия, Испания
Главные тренеры
|Петер Цейдлер
|Рубен Бараха
История личных встреч
|07.11.2013
|Лига Европы
|Группа A. 4-й тур
|2 : 3
|24.10.2013
|Лига Европы
|Группа A. 3-й тур
|5 : 1
|22.07.2023
|Швейцария - Суперлига
|1-й тур
|2 : 1
|29.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|36-й тур
|4 : 0
|25.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|35-й тур
|2 : 2
|20.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|34-й тур
|1 : 1
|14.05.2023
|Швейцария - Суперлига
|33-й тур
|6 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|25.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|1 : 0
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 0
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 2