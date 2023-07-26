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Арис - БАТЭ 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Альфамега (Колосси, Кипр), вместимость: 11000
26 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Арис
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арис - БАТЭ, которое состоится 26 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Альфамега (Колосси, Кипр). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арис
Лимасол, Кипр
БАТЭ
Борисов, Беларусь
Главные тренеры
Беларусь Алексей Николаевич Шпилевский
Беларусь Александр Сергеевич Михайлов
Беларусь Кирилл Петрович Альшевский
История личных встреч
27.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 36-й тур 4 : 3Арис
20.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 35-й тур Арис1 : 0
14.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 34-й тур Арис2 : 0
06.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 33-й тур 1 : 1Арис
01.05.2023 Кипр - Первый дивизион Плей-офф чемпионов. 32-й тур Арис2 : 1
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч БАТЭ2 : 0
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1БАТЭ
06.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур БАТЭ2 : 0
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 1БАТЭ
25.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур БАТЭ1 : 2

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