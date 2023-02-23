Шериф - Маккаби Х 26 Июля прямая трансляция
Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
26 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Маккаби Х, которое состоится 26 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
|Роберто Бордин
|Мессай Дего
История личных встреч
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 0 ДВ
|12.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|16.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|09.03.2023
|Лига конференций
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 1
|23.02.2023
|Лига конференций
|1/16 финала. 2-й матч
|1 : 3
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 4
|20.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|5 : 0
|15.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 5
|08.05.2023
|Израиль - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|3 : 1