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Шериф - Маккаби Х 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
26 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Шериф
Маккаби Х

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Маккаби Х, которое состоится 26 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Маккаби Х
Хайфа, Израиль
Главные тренеры
Италия Роберто Бордин
Израиль Мессай Дего
История личных встреч
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Шериф3 : 0 ДВ
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 0Шериф
16.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 2-й матч 3 : 1Шериф
09.03.2023 Лига конференций 1/8 финала. 1-й матч Шериф0 : 1
23.02.2023 Лига конференций 1/16 финала. 2-й матч 1 : 3Шериф
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Маккаби Х2 : 1
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 4Маккаби Х
20.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Маккаби Х5 : 0
15.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур 1 : 5Маккаби Х
08.05.2023 Израиль - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 34-й тур Маккаби Х3 : 1

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