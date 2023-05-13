Ракув - Карабах 26 Июля прямая трансляция
Стадион: Ракув (Ченстохова, Польша), вместимость: 4200
26 Июля 2023 года в 21:15 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ракув - Карабах, которое состоится 26 Июля 2023 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Ракув (Ченстохова, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ракув
Ченстохова, Польша
Карабах
Агдам, Азербайджан
Главные тренеры
|Марек Папшун
|Давид Шварга
|Гурбан Гурбанов
История личных встреч
|22.07.2023
|Польша - Экстракласса
|1-й тур
|3 : 0
|18.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 3
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|27.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 34-й тур
|1 : 1
|21.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 33-й тур
|1 : 2
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|28.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|36-й тур
|3 : 1
|22.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 2
|13.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 3