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Лудогорец - Олимпия Л 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
26 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Лудогорец
Олимпия Л

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Олимпия Л, которое состоится 26 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Олимпия Л
Любляна, Словения
Главные тренеры
Португалия Жоау Энрикеш
История личных встреч
22.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 2-й тур Лудогорец5 : 0
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Лудогорец4 : 0
14.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 1-й тур 3 : 1Лудогорец
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 2 : 0Лудогорец
07.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 35-й тур 0 : 1Лудогорец
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2Олимпия Л
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Олимпия Л2 : 1
28.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Олимпия Л2 : 0 2 : 4
21.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 1Олимпия Л
14.07.2022 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 2 ДВОлимпия Л

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