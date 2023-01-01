Лудогорец - Олимпия Л 26 Июля прямая трансляция
Стадион: Хювефарма Арена (Разград, Болгария), вместимость: 12500
26 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лудогорец - Олимпия Л, которое состоится 26 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Хювефарма Арена (Разград, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лудогорец
Разград, Болгария
Олимпия Л
Любляна, Словения
Главные тренеры
|Жоау Энрикеш
История личных встреч
|22.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|5 : 0
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 0
|14.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 1-й тур
|3 : 1
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|07.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 1
|19.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2
|11.07.2023
|Лига чемпионов
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|28.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 0 2 : 4
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 1
|14.07.2022
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 2 ДВ