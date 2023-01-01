Оренбург - ЦСКА 26 Июля прямая трансляция
26 Июля 2023 года в 16:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - ЦСКА, которое состоится 26 Июля 2023 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оренбург
Оренбург
ЦСКА
Москва
История личных встреч
|07.05.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|04.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|19.01.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|23.10.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|14-й тур
|2 : 2
|08.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|0 : 4
|20.07.2019
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 1
|13.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|23-й тур
|2 : 3
|28.09.2018
|Россия - Премьер-Лига
|9-й тур
|0 : 1
|30.11.2016
|Россия - Премьер-Лига
|16-й тур
|2 : 0
|07.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|0 : 1
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|14.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|6 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|OLIMPBET Суперкубок России 2023
|Финал
|0 : 0 5 : 4
|09.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|6 : 3
|08.07.2023
|BetBoom Братский Кубок
|BetBoom Братский Кубок
|0 : 5
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 0