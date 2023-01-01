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Оренбург - ЦСКА 26 Июля прямая трансляция

26 Июля 2023 года в 16:15 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Оренбург
ЦСКА

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - ЦСКА, которое состоится 26 Июля 2023 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
ЦСКА
Москва
История личных встреч
07.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 26-й тур ЦСКА2 : 1Оренбург
04.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 1Оренбург
19.01.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА1 : 0Оренбург
23.10.2022 МИР Российская Премьер-лига 14-й тур Оренбург2 : 2ЦСКА
08.07.2020 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Оренбург0 : 4ЦСКА
20.07.2019 Россия - Премьер-Лига 2-й тур ЦСКА2 : 1Оренбург
13.04.2019 Россия - Премьер-Лига 23-й тур ЦСКА2 : 3Оренбург
28.09.2018 Россия - Премьер-Лига 9-й тур Оренбург0 : 1ЦСКА
30.11.2016 Россия - Премьер-Лига 16-й тур ЦСКА2 : 0Оренбург
07.08.2016 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Оренбург0 : 1ЦСКА
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 3 : 2Оренбург
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург1 : 1
14.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург6 : 1
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург2 : 2
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Оренбург2 : 2
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1ЦСКА
15.07.2023 OLIMPBET Суперкубок России 2023 Финал 0 : 0 5 : 4ЦСКА
09.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок 6 : 3ЦСКА
08.07.2023 BetBoom Братский Кубок BetBoom Братский Кубок ЦСКА0 : 5
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи ЦСКА4 : 0

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