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Ростов - Рубин 26 Июля прямая трансляция

26 Июля 2023 года в 20:45 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
Ростов
Рубин

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Рубин, которое состоится 26 Июля 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
История личных встреч
14.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Рубин1 : 2Ростов
07.11.2021 Россия - Премьер-Лига 14-й тур Ростов5 : 1Рубин
10.04.2021 Россия - Премьер-Лига 25-й тур Ростов0 : 1Рубин
22.11.2020 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Рубин0 : 2Ростов
16.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Рубин0 : 0Ростов
25.08.2019 Россия - Премьер-Лига 7-й тур Ростов2 : 1Рубин
16.03.2019 Россия - Премьер-Лига 20-й тур Рубин0 : 2Ростов
31.08.2018 Россия - Премьер-Лига 6-й тур Ростов1 : 1Рубин
21.04.2018 Россия - Премьер-Лига 27-й тур Рубин1 : 1Ростов
15.10.2017 Россия - Премьер-Лига 13-й тур Ростов0 : 1Рубин
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ростов2 : 1
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 0Ростов
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов3 : 0
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов2 : 1
01.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ростов4 : 1
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 2Рубин
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин2 : 1
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин0 : 1
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 1 : 1Рубин
04.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Рубин5 : 1

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