Ростов - Рубин 26 Июля прямая трансляция
26 Июля 2023 года в 20:45 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа B
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ростов - Рубин, которое состоится 26 Июля 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа B, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Рубин
Казань
История личных встреч
|14.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|07.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|14-й тур
|5 : 1
|10.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|25-й тур
|0 : 1
|22.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|0 : 2
|16.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|0 : 0
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|7-й тур
|2 : 1
|16.03.2019
|Россия - Премьер-Лига
|20-й тур
|0 : 2
|31.08.2018
|Россия - Премьер-Лига
|6-й тур
|1 : 1
|21.04.2018
|Россия - Премьер-Лига
|27-й тур
|1 : 1
|15.10.2017
|Россия - Премьер-Лига
|13-й тур
|0 : 1
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|01.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 2
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|04.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 1