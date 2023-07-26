Факел - Сочи 26 Июля прямая трансляция
26 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Сочи, которое состоится 26 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Факел
Воронеж
Сочи
Сочи
История личных встреч
|18.03.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|20-й тур
|3 : 0
|18.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 4
|18.09.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 1
|04.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|20-й тур
|0 : 2
|22.07.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|2-й тур
|1 : 2
|04.11.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|0 : 0
|22.07.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|3-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|09.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|10.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|4 : 1
|25.06.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1