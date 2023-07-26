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Факел - Сочи 26 Июля прямая трансляция

26 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа A
Факел
Сочи

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Факел - Сочи, которое состоится 26 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа A, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Факел
Воронеж
Сочи
Сочи
История личных встреч
18.03.2023 МИР Российская Премьер-лига 20-й тур Факел3 : 0Сочи
18.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел2 : 4Сочи
18.09.2022 МИР Российская Премьер-лига 10-й тур Сочи1 : 1Факел
04.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 20-й тур Сочи0 : 2Факел
22.07.2018 ФНЛ - Первый дивизион 2-й тур Факел1 : 2Сочи
04.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Факел0 : 0Сочи
22.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 3-й тур Сочи2 : 0Факел
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 1Факел
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел1 : 0
09.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 0Факел
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Факел2 : 0
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Сочи2 : 0
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Сочи
10.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи2 : 1
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи4 : 1
25.06.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Сочи2 : 1

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