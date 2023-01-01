12:59 ()
Свернуть список

КИ Клаксвик - Хеккен 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Дьюпумюра (Клаксвик, Фарерские острова), вместимость: 530
26 Июля 2023 года в 21:45 (+03:00). Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
КИ Клаксвик
Хеккен

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между КИ Клаксвик - Хеккен, которое состоится 26 Июля 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Дьюпумюра (Клаксвик, Фарерские острова). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
КИ Клаксвик
Клаксвик, Фарерские острова
Хеккен
Гётеборг, Швеция
Главные тренеры
Норвегия Магне Хосет
Норвегия Пер Матиас Хёгмо
История личных встреч
19.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 3КИ Клаксвик
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч КИ Клаксвик0 : 0
11.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 2-й матч КИ Клаксвик2 : 1 3 : 4
04.08.2022 Лига конференций 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 3 : 2КИ Клаксвик
27.07.2022 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч КИ Клаксвик1 : 0
22.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 16-й тур 1 : 0Хеккен
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Хеккен
15.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 15-й тур Хеккен4 : 2
12.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Хеккен3 : 1
08.07.2023 Швеция - Аллсвенскан - 2023 14-й тур 1 : 2Хеккен

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close