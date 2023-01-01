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Крылья Советов - Балтика 26 Июля прямая трансляция

26 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
Крылья Советов
Балтика

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Балтика, которое состоится 26 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Балтика
Калининград
История личных встреч
15.05.2021 ФНЛ - Первый дивизион 42-й тур Балтика0 : 1Крылья Советов
02.08.2020 ФНЛ - Первый дивизион 1-й тур Крылья Советов0 : 0Балтика
11.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 32-й тур Балтика1 : 0Крылья Советов
16.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 14-й тур Крылья Советов3 : 0Балтика
29.03.2015 ФНЛ - Первый дивизион 25-й тур Балтика0 : 2Крылья Советов
07.09.2014 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Крылья Советов2 : 0Балтика
08.08.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 20-й тур Балтика1 : 1Крылья Советов
25.04.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 5-й тур Крылья Советов0 : 0Балтика
18.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 32-й тур Балтика2 : 0Крылья Советов
25.06.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 15-й тур Крылья Советов0 : 0Балтика
22.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 2Крылья Советов
16.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Крылья Советов1 : 1 3 : 5
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 1Крылья Советов
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Крылья Советов
07.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 3Крылья Советов
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 2 : 0Балтика
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 5Балтика
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Балтика8 : 2
06.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 1Балтика
02.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Балтика0 : 1

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