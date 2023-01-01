Крылья Советов - Балтика 26 Июля прямая трансляция
26 Июля 2023 года в 18:30 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа C
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Балтика, которое состоится 26 Июля 2023 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа C, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Балтика
Калининград
История личных встреч
|15.05.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|42-й тур
|0 : 1
|02.08.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|1-й тур
|0 : 0
|11.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|32-й тур
|1 : 0
|16.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|14-й тур
|3 : 0
|29.03.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 2
|07.09.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|2 : 0
|08.08.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|20-й тур
|1 : 1
|25.04.1998
|Чемпионат России Высший дивизион - 1998
|5-й тур
|0 : 0
|18.10.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|32-й тур
|2 : 0
|25.06.1997
|Чемпионат России Высшая лига - 1997
|15-й тур
|0 : 0
|22.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 2
|16.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1 3 : 5
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|07.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|2 : 0
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 5
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|8 : 2
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|02.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1