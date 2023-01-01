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Струга - Будучность 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Билянины Изворы (Охрид, Северная Македония), вместимость: 18000
26 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Струга
Будучность

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Струга - Будучность, которое состоится 26 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Билянины Изворы (Охрид, Северная Македония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Струга
Струга, Северная Македония
Будучность
Подгорица, Черногория
Главные тренеры
Албания Шпетим Дуро
Черногория Миодраг Джудович
История личных встреч
18.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Струга1 : 2
11.07.2023 Лига чемпионов 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Струга
15.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Струга1 : 4
08.07.2021 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 1Струга
22.07.2023 Черногория - Первая лига 1-й тур 2 : 1Будучность
30.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. Финал Будучность0 : 5
27.06.2023 Лига чемпионов Предварительный раунд. 1/2 финала 0 : 3Будучность
25.05.2023 Черногория - Первая лига 36-й тур 0 : 1Будучность
21.05.2023 Черногория - Первая лига 35-й тур Будучность1 : 3

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