РФШ - Сабах 26 Июля прямая трансляция
26 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РФШ - Сабах, которое состоится 26 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РФШ
Рига, Латвия
Сабах
Баку, Азербайджан
Главные тренеры
|Виктор Мороз
История личных встреч
|23.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 23-й тур
|2 : 5
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|4 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|08.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 22-й тур
|1 : 1
|04.07.2023
|Латвия - Высшая лига
|Высшая лига. 21-й тур
|1 : 0
|28.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|36-й тур
|1 : 0
|22.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|35-й тур
|0 : 0
|17.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 4
|05.05.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|33-й тур
|0 : 3
|29.04.2023
|Азербайджан - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 0