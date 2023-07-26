12:59 ()
Свернуть список

РФШ - Сабах 26 Июля прямая трансляция

26 Июля 2023 года в 19:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
РФШ
Сабах

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РФШ - Сабах, которое состоится 26 Июля 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РФШ
Рига, Латвия
Сабах
Баку, Азербайджан
Главные тренеры
Латвия Виктор Мороз
История личных встреч
23.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 23-й тур 2 : 5РФШ
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч РФШ4 : 1
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1РФШ
08.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 22-й тур 1 : 1РФШ
04.07.2023 Латвия - Высшая лига Высшая лига. 21-й тур РФШ1 : 0
28.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 36-й тур 1 : 0Сабах
22.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 35-й тур Сабах0 : 0
17.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 34-й тур 0 : 4Сабах
05.05.2023 Азербайджан - Премьер-лига 33-й тур 0 : 3Сабах
29.04.2023 Азербайджан - Премьер-лига 32-й тур Сабах1 : 0

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close