ЦСКА 1948 - Стяуа 26 Июля прямая трансляция
Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
26 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА 1948 - Стяуа, которое состоится 26 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Василь Левски (София, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ЦСКА 1948
София, Болгария
Стяуа
Бухарест, Румыния
История личных встреч
|21.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 2-й тур
|3 : 0
|15.07.2023
|Болгария - Первая лига
|Первая лига. 1-й тур
|1 : 2
|07.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 0
|03.06.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|1 : 1
|28.05.2023
|Болгария - Группа А
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|2 : 2
|22.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 2-й тур
|2 : 1
|16.07.2023
|Румыния - Лига 1
|Лига 1. 1-й тур
|1 : 3
|27.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 10-й тур
|1 : 5
|21.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 9-й тур
|3 : 2
|14.05.2023
|Румыния - Лига 1
|Плей-офф чемпионов. 8-й тур
|1 : 0