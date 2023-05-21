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ЦСКА 1948 - Стяуа 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Василь Левски (София, Болгария), вместимость: 43228
26 Июля 2023 года в 20:30 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
ЦСКА 1948
Стяуа

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ЦСКА 1948 - Стяуа, которое состоится 26 Июля 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Василь Левски (София, Болгария). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ЦСКА 1948
София, Болгария
Стяуа
Бухарест, Румыния
История личных встреч
21.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 2-й тур ЦСКА 19483 : 0
15.07.2023 Болгария - Первая лига Первая лига. 1-й тур 1 : 2ЦСКА 1948
07.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 35-й тур ЦСКА 19480 : 0
03.06.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 34-й тур 1 : 1ЦСКА 1948
28.05.2023 Болгария - Группа А Плей-офф чемпионов. 33-й тур ЦСКА 19482 : 2
22.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 2-й тур Стяуа2 : 1
16.07.2023 Румыния - Лига 1 Лига 1. 1-й тур 1 : 3Стяуа
27.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 10-й тур Стяуа1 : 5
21.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 9-й тур 3 : 2Стяуа
14.05.2023 Румыния - Лига 1 Плей-офф чемпионов. 8-й тур Стяуа1 : 0

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