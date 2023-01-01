Фенербахче - Зимбру 26 Июля прямая трансляция
Стадион: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция), вместимость: 58990
26 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фенербахче - Зимбру, которое состоится 26 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Улкер - Шюкрю Сараджоглу (Стамбул, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фенербахче
Стамбул, Турция
Зимбру
Кишинёв, Молдавия
Главные тренеры
|Жорже Фернанду Пинейру де Жезуз
История личных встреч
|15.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 1
|12.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|1 : 3
|09.07.2023
|Кубок PARI Премьер
|0 : 0 4 : 3
|07.06.2023
|Турция - Суперлига
|38-й тур
|3 : 0 Т
|04.06.2023
|Турция - Суперлига
|37-й тур
|3 : 0
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 1
|21.07.2016
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|5 : 0
|14.07.2016
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|05.07.2016
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|2 : 3