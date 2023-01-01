Мидтьюлланн - Прогресс Нидеркорн 26 Июля прямая трансляция
Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
26 Июля 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Прогресс Нидеркорн, которое состоится 26 Июля 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Прогресс Нидеркорн
Нидеркорн, Люксембург
Главные тренеры
|Томас Томасберг
История личных встреч
|21.07.2023
|Дания - Суперлига
|Суперлига. 1-й тур
|1 : 0
|09.06.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|0 : 1
|03.06.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 32-й тур
|4 : 2
|29.05.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 31-й тур
|3 : 3
|21.05.2023
|Дания - Суперлига
|Плей-офф за право остаться. 30-й тур
|0 : 2
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 2
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 2
|16.09.2020
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд
|0 : 5
|26.08.2020
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд
|3 : 0
|01.08.2019
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0