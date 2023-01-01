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Мидтьюлланн - Прогресс Нидеркорн 26 Июля прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
26 Июля 2023 года в 19:45 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Мидтьюлланн
Прогресс Нидеркорн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Прогресс Нидеркорн, которое состоится 26 Июля 2023 года в 19:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Прогресс Нидеркорн
Нидеркорн, Люксембург
Главные тренеры
Дания Томас Томасберг
История личных встреч
21.07.2023 Дания - Суперлига Суперлига. 1-й тур Мидтьюлланн1 : 0
09.06.2023 Дания - Суперлига Плей-офф за Лигу конференций. Финал 0 : 1Мидтьюлланн
03.06.2023 Дания - Суперлига Плей-офф за право остаться. 32-й тур Мидтьюлланн4 : 2
29.05.2023 Дания - Суперлига Плей-офф за право остаться. 31-й тур 3 : 3Мидтьюлланн
21.05.2023 Дания - Суперлига Плей-офф за право остаться. 30-й тур 0 : 2Мидтьюлланн
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 2Прогресс Нидеркорн
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Прогресс Нидеркорн2 : 2
16.09.2020 Лига Европы 2-й квалификационный раунд Прогресс Нидеркорн0 : 5
26.08.2020 Лига Европы 1-й квалификационный раунд Прогресс Нидеркорн3 : 0
01.08.2019 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Прогресс Нидеркорн0 : 0

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