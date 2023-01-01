13:00 ()
Свернуть список

Неман - Бальцан 26 Июля прямая трансляция

26 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
Неман
Бальцан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Бальцан, которое состоится 26 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно, Беларусь
Бальцан
Бальцан, Мальта
Главные тренеры
Беларусь Игорь Николаевич Ковалевич
История личных встреч
20.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман1 : 1
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 2Неман
07.07.2023 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 3Неман
01.07.2023 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман0 : 1
24.06.2023 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 0 : 2Неман
18.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч Бальцан1 : 3 ДВ
13.07.2023 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч 1 : 4Бальцан
18.07.2019 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 0Бальцан
11.07.2019 Лига Европы 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Бальцан3 : 4
02.08.2018 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 3 : 1Бальцан

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2023
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close