Неман - Бальцан 26 Июля прямая трансляция
26 Июля 2023 года в 21:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Бальцан, которое состоится 26 Июля 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно, Беларусь
Бальцан
Бальцан, Мальта
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
История личных встреч
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 2
|07.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 3
|01.07.2023
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|24.06.2023
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|0 : 2
|18.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3 ДВ
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 4
|18.07.2019
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 0
|11.07.2019
|Лига Европы
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 4
|02.08.2018
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|3 : 1