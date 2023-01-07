Манчестер Юнайтед - Рексем 26 Июля прямая трансляция
Стадион: Снэпдрэгон Стэдиум (Сан-Диего, США), вместимость: 32000
26 Июля 2023 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Рексем, которое состоится 26 Июля 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Снэпдрэгон Стэдиум (Сан-Диего, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Рексем
Рексем, Уэльс
Главные тренеры
|Эрик тен Хаг
|Фил Паркинсон
История личных встреч
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2 3 : 5
|19.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 0
|12.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|20.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|5 : 0
|07.02.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала. Переигровка
|3 : 1
|29.01.2023
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 3
|07.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 4
|26.11.2022
|Кубок Англии
|2-й раунд
|4 : 1