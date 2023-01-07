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Манчестер Юнайтед - Рексем 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Снэпдрэгон Стэдиум (Сан-Диего, США), вместимость: 32000
26 Июля 2023 года в 05:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Манчестер Юнайтед
Рексем

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Рексем, которое состоится 26 Июля 2023 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Снэпдрэгон Стэдиум (Сан-Диего, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Рексем
Рексем, Уэльс
Главные тренеры
Нидерланды Эрик тен Хаг
Англия Фил Паркинсон
История личных встреч
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 0 : 2 3 : 5Манчестер Юнайтед
19.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед1 : 0
12.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 0
03.06.2023 Кубок Англии Финал 2 : 1Манчестер Юнайтед
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1
20.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 5 : 0Рексем
07.02.2023 Кубок Англии 1/16 финала. Переигровка 3 : 1Рексем
29.01.2023 Кубок Англии 1/16 финала Рексем3 : 3
07.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала 3 : 4Рексем
26.11.2022 Кубок Англии 2-й раунд Рексем4 : 1

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