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Тоттенхэм Хотспур - Лайон Сити Сейлорс 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Национальный (Сингапур, Сингапур), вместимость: 55000
26 Июля 2023 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Тоттенхэм Хотспур
Лайон Сити Сейлорс

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Лайон Сити Сейлорс, которое состоится 26 Июля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Национальный (Сингапур, Сингапур). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Лайон Сити Сейлорс
Сингапур, Сингапур
Главные тренеры
Австралия Ангелос Постекоглу
Сербия Александар Ранкович
История личных встреч
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Тоттенхэм Хотспур2 : 3
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 4Тоттенхэм Хотспур
20.05.2023 Англия - Премьер-лига 37-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3
13.05.2023 Англия - Премьер-лига 36-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
06.05.2023 Англия - Премьер-лига 35-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 0
05.02.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1-й квалификационный раунд Лайон Сити Сейлорс1 : 3

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