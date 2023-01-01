Тоттенхэм Хотспур - Лайон Сити Сейлорс 26 Июля прямая трансляция
Стадион: Национальный (Сингапур, Сингапур), вместимость: 55000
26 Июля 2023 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Лайон Сити Сейлорс, которое состоится 26 Июля 2023 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Национальный (Сингапур, Сингапур). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Лайон Сити Сейлорс
Сингапур, Сингапур
Главные тренеры
|Ангелос Постекоглу
|Александар Ранкович
История личных встреч
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 3
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 4
|20.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|36-й тур
|2 : 1
|06.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|35-й тур
|1 : 0
|05.02.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1-й квалификационный раунд
|1 : 3