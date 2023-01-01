Бавария - Манчестер Сити 26 Июля прямая трансляция
Стадион: Японский Национальный (Токио, Япония), вместимость: 68089
26 Июля 2023 года в 13:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Манчестер Сити, которое состоится 26 Июля 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Японский Национальный (Токио, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Хосеп Гвардиола
История личных встреч
|19.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 2-й матч
|1 : 1
|11.04.2023
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 0
|24.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|29.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|2 : 3
|20.07.2016
|Товарищеские матчи (клубы) - 2016
|Июль 2016
|1 : 0
|25.11.2014
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|3 : 2
|17.09.2014
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|1 : 0
|10.12.2013
|Лига чемпионов
|Группа D. 6-й тур
|2 : 3
|02.10.2013
|Лига чемпионов
|Группа D. 2-й тур
|1 : 3
|01.08.2013
|Ауди Кап - 2013
|Финал
|1 : 2
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|20.05.2023
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|6 : 0
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|30.04.2023
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|2 : 0
|23.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 5
|10.06.2023
|Лига чемпионов
|Финал
|1 : 0
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|28.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|1 : 0
|24.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|32-й тур
|1 : 1