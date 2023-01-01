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Бавария - Манчестер Сити 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Японский Национальный (Токио, Япония), вместимость: 68089
26 Июля 2023 года в 13:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Бавария
Манчестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Манчестер Сити, которое состоится 26 Июля 2023 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Японский Национальный (Токио, Япония). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен, Германия
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Главные тренеры
Германия Томас Тухель
Испания Хосеп Гвардиола
История личных встреч
19.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 2-й матч Бавария1 : 1Манчестер Сити
11.04.2023 Лига чемпионов 1/4 финала. 1-й матч Манчестер Сити3 : 0Бавария
24.07.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Бавария0 : 1Манчестер Сити
29.07.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Бавария2 : 3Манчестер Сити
20.07.2016 Товарищеские матчи (клубы) - 2016 Июль 2016 Бавария1 : 0Манчестер Сити
25.11.2014 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Манчестер Сити3 : 2Бавария
17.09.2014 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Бавария1 : 0Манчестер Сити
10.12.2013 Лига чемпионов Группа D. 6-й тур Бавария2 : 3Манчестер Сити
02.10.2013 Лига чемпионов Группа D. 2-й тур Манчестер Сити1 : 3Бавария
01.08.2013 Ауди Кап - 2013 Финал Манчестер Сити1 : 2Бавария
27.05.2023 Германия - Бундеслига 34-й тур 1 : 2Бавария
20.05.2023 Германия - Бундеслига 33-й тур Бавария1 : 3
13.05.2023 Германия - Бундеслига 32-й тур Бавария6 : 0
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур 1 : 2Бавария
30.04.2023 Германия - Бундеслига 30-й тур Бавария2 : 0
23.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 3 : 5Манчестер Сити
10.06.2023 Лига чемпионов Финал Манчестер Сити1 : 0
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1
28.05.2023 Англия - Премьер-лига 38-й тур 1 : 0Манчестер Сити
24.05.2023 Англия - Премьер-лига 32-й тур 1 : 1Манчестер Сити

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