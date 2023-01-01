Лас-Пальмас - Эспаньол 26 Июля прямая трансляция
Стадион: Футбольный центр Марбельи - поле Юг 1 (Марбелья, Испания), вместимость: 1600
26 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Эспаньол, которое состоится 26 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Футбольный центр Марбельи - поле Юг 1 (Марбелья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Эспаньол
Барселона, Испания
Главные тренеры
|Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента
|Луис Гарсия
История личных встреч
|24.04.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 36-й тур
|4 : 0
|03.01.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 20-й тур
|1 : 0
|28.04.2018
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 1
|17.12.2017
|Испания - Примера
|16-й тур
|2 : 2
|10.03.2017
|Испания - Примера
|27-й тур
|4 : 3
|14.10.2016
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 0
|22.04.2016
|Испания - Примера
|35-й тур
|4 : 0
|19.12.2015
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 0
|27.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 42-й тур
|0 : 0
|20.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 41-й тур
|1 : 4
|14.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 40-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 39-й тур
|0 : 1
|30.04.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 38-й тур
|1 : 1
|04.06.2023
|Испания - Примера
|38-й тур
|3 : 3
|28.05.2023
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 2
|24.05.2023
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 3
|21.05.2023
|Испания - Примера
|35-й тур
|1 : 2
|14.05.2023
|Испания - Примера
|34-й тур
|2 : 4