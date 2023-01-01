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Лас-Пальмас - Эспаньол 26 Июля прямая трансляция

Стадион: Футбольный центр Марбельи - поле Юг 1 (Марбелья, Испания), вместимость: 1600
26 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи
Лас-Пальмас
Эспаньол

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лас-Пальмас - Эспаньол, которое состоится 26 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) - 2023, Товарищеские матчи, оно проводится на стадионе: Футбольный центр Марбельи - поле Юг 1 (Марбелья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания
Эспаньол
Барселона, Испания
Главные тренеры
Испания Франсиско Хавьер Гарсия Пимьента
Испания Луис Гарсия
История личных встреч
24.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 36-й тур Эспаньол4 : 0Лас-Пальмас
03.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 20-й тур Лас-Пальмас1 : 0Эспаньол
28.04.2018 Испания - Примера 35-й тур Эспаньол1 : 1Лас-Пальмас
17.12.2017 Испания - Примера 16-й тур Лас-Пальмас2 : 2Эспаньол
10.03.2017 Испания - Примера 27-й тур Эспаньол4 : 3Лас-Пальмас
14.10.2016 Испания - Примера 8-й тур Лас-Пальмас0 : 0Эспаньол
22.04.2016 Испания - Примера 35-й тур Лас-Пальмас4 : 0Эспаньол
19.12.2015 Испания - Примера 16-й тур Эспаньол1 : 0Лас-Пальмас
27.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 42-й тур Лас-Пальмас0 : 0
20.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 41-й тур 1 : 4Лас-Пальмас
14.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 40-й тур Лас-Пальмас1 : 1
08.05.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 39-й тур 0 : 1Лас-Пальмас
30.04.2023 Испания - Сегунда Сегунда. 38-й тур 1 : 1Лас-Пальмас
04.06.2023 Испания - Примера 38-й тур Эспаньол3 : 3
28.05.2023 Испания - Примера 37-й тур 2 : 2Эспаньол
24.05.2023 Испания - Примера 36-й тур Эспаньол3 : 3
21.05.2023 Испания - Примера 35-й тур 1 : 2Эспаньол
14.05.2023 Испания - Примера 34-й тур Эспаньол2 : 4

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