Краснодар - Спартак М 27 Июля прямая трансляция
27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак М, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Спартак М
Москва
История личных встреч
|24.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|24-й тур
|4 : 3
|06.02.2023
|Winline Зимний Кубок РПЛ
|2-й тур
|0 : 4
|23.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 4
|13.03.2022
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|1 : 2
|20.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|15-й тур
|2 : 1
|07.03.2021
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|6 : 1
|24.10.2020
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|1 : 3
|09.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|21-й тур
|0 : 1
|06.10.2019
|Россия - Премьер-Лига
|12-й тур
|2 : 1
|04.07.2019
|Кубок Матч Премьер
|3-й тур
|1 : 2
|21.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 3
|15.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|11.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|11.06.2023
|Фонбет Кубок России
|Суперфинал
|1 : 1 5 : 6
|23.07.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|3 : 2
|18.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 2
|08.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|05.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
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