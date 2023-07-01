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Краснодар - Спартак М 27 Июля прямая трансляция

27 Июля 2023 года в 20:00 (+03:00). Фонбет Кубок России, Группа D
Краснодар
Спартак М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Спартак М, которое состоится 27 Июля 2023 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Фонбет Кубок России, Группа D, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краснодар
Краснодар
Спартак М
Москва
История личных встреч
24.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 24-й тур Спартак М4 : 3Краснодар
06.02.2023 Winline Зимний Кубок РПЛ 2-й тур Краснодар0 : 4Спартак М
23.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Краснодар1 : 4Спартак М
13.03.2022 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Спартак М1 : 2Краснодар
20.11.2021 Россия - Премьер-Лига 15-й тур Краснодар2 : 1Спартак М
07.03.2021 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Спартак М6 : 1Краснодар
24.10.2020 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Краснодар1 : 3Спартак М
09.03.2020 Россия - Премьер-Лига 21-й тур Спартак М0 : 1Краснодар
06.10.2019 Россия - Премьер-Лига 12-й тур Краснодар2 : 1Спартак М
04.07.2019 Кубок Матч Премьер 3-й тур Спартак М1 : 2Краснодар
21.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур 1 : 3Краснодар
15.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2
11.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар3 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Краснодар2 : 2
11.06.2023 Фонбет Кубок России Суперфинал Краснодар1 : 1 5 : 6
23.07.2023 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Спартак М3 : 2
18.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М2 : 0
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М0 : 2
08.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Спартак М1 : 1
05.07.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи 2 : 2Спартак М
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Впервые в истории в Кубке России примут участие сразу три клуба из Медиалиги.Рассказываем о небольшом изменении формата турнира В Кубке России выступят 14 любительских клубов. Как снова поменяли формат турнира 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа Кубка России — 2023/2024: «Краснодар» — «Спартак». Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

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