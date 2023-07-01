Интер Клуб Эскальдес - Хайберниан 27 Июля прямая трансляция
Стадион: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия), вместимость: 20421
27 Июля 2023 года в 18:00 (+03:00). Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Клуб Эскальдес - Хайберниан, которое состоится 27 Июля 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 2-й квалификационный раунд. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Истер Роуд (Эдинбург, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер Клуб Эскальдес
Эскальдес-Энгордань, Андорра
Хайберниан
Эдинбург, Шотландия
История личных встреч
|20.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|13.07.2023
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 1
|27.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 1
|21.07.2022
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|3 : 0
|24.06.2022
|Лига чемпионов
|Предварительный раунд - Финал
|0 : 1
|27.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 38-й тур
|1 : 1
|24.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 37-й тур
|4 : 2
|21.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|1 : 3
|13.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|0 : 0
|06.05.2023
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 34-й тур
|2 : 1